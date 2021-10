Cosa ci dicono, per ora, i dati sulla scarsa affluenza alle urne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora poche ore e poi si conosceranno i nomi dei prossimi sindaci di Roma e Torino (ma anche di centinaia di altri Comuni in cui non è stato “trovato” il nome al primo turno). Ma il dato che salta all’occhio, al termine della domenica di ballottaggio, è quello della scarsa affluenza. Lungo tutto lo Stivale, infatti, poco più di 1 italiano su 3 si è recato alle urne per esprimere la propria preferenza (con più di 6 punti percentuali in meno rispetto a due domeniche fa). E a fare rumore sono i numeri che arrivano dalla capitale e dalla città della Mole, dove molti dei cittadini che vivono nelle zone più periferiche hanno deciso (almeno fino alle 23 di ieri) di non recarsi al proprio seggio. affluenza a Roma e Torino in calo, Cosa ci dicono (per ora) i ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora poche ore e poi si conosceranno i nomi dei prossimi sindaci di Roma e Torino (ma anche di centinaia di altri Comuni in cui non è stato “trovato” il nome al primo turno). Ma il dato che salta all’occhio, al termine della domenica di ballottaggio, è quello della. Lungo tutto lo Stivale, infatti, poco più di 1 italiano su 3 si è recatoper esprimere la propria preferenza (con più di 6 punti percentuali in meno rispetto a due domeniche fa). E a fare rumore sono i numeri che arrivano dalla capitale e dalla città della Mole, dove molti dei cittadini che vivono nelle zone più periferiche hanno deciso (almeno fino23 di ieri) di non recarsi al proprio seggio.a Roma e Torino in calo,ci(per ora) i ...

