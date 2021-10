Comitato Gualtieri | boato dopo primi exit poll

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Applausi e urla di gioia hanno accolto ipubblicati sulla Rai, pochi istanti fa, che attribuiscono la vittoria a Robertonella sfida con Enrico Michetti per la poltrona di sindaco di Roma. Un altroha salutato la vittoria del centrosinistra a Torino e un applauso anche per il testa a testa a Trieste. (Agenzia Dire)

15:08 Exit Poll Rai, a Trieste Dipiazza e Russo pari 48 - 52% 15:08 A Roma lungo applauso nel Lungo applauso nella sede del di Roberto, in via di Portonaccio, al