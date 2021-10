Blitz a Trieste, i portuali sgomberati con gli idranti (Di lunedì 18 ottobre 2021) sgomberati, con gli idranti. La protesta dei no green pass di Trieste, che aveva catalizzato l’attenzione d’Italia in questi ultimi giorni, segna una prima battuta di arresto. Almeno per il momento. Di buon mattino la polizia si è presentata al porto per “liberare” il varco 4 a suon di idranti. Circa 300 i manifestanti presenti sul posto all’arrivo delle forze dell’ordine. Erano seduti, i no green pass. Urlavano frasi come “la gente come noi non molla mai” e “libertà”. I primi segni di scricchiolii nella tenuta della protesta si erano avuti nel fine settimana, quando si era aperta una crepa all’interno del Coordinamento Lavoratori portuali Trieste (Clpt) guidato da Stefano Puzzer. Buona parte dei portuali si erano detti “contenti” dell’attenzione ricevuta dal governo e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 18 ottobre 2021), con gli. La protesta dei no green pass di, che aveva catalizzato l’attenzione d’Italia in questi ultimi giorni, segna una prima battuta di arresto. Almeno per il momento. Di buon mattino la polizia si è presentata al porto per “liberare” il varco 4 a suon di. Circa 300 i manifestanti presenti sul posto all’arrivo delle forze dell’ordine. Erano seduti, i no green pass. Urlavano frasi come “la gente come noi non molla mai” e “libertà”. I primi segni di scricchiolii nella tenuta della protesta si erano avuti nel fine settimana, quando si era aperta una crepa all’interno del Coordinamento Lavoratori(Clpt) guidato da Stefano Puzzer. Buona parte deisi erano detti “contenti” dell’attenzione ricevuta dal governo e ...

