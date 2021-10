**Ballottaggi: entusiasmo Pd, 'si profila cappotto'** (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma 18 ott (Adnkronos) - "Si profila un quasi cappotto. Anzi, un cappotto". Con il passare delle ore cresce al Pd l'entusiamo per i dati dei ballottaggi. Secondo i dati, considerati affidabili, valutati in questi momenti alla sede del Pd il centrosinistra risulta vincitore nella stragrande maggioranza delle città: "Alla fine, il centrosinistra governerà circa il 70% dei comuni", spiegano i dirigenti dem. Oltre alle grandi città, come Roma e Torino, il Pd risulta vincitore in comuni come Cosenza, Isernia, Caserta, Varese, Latina tra le altre. Resta in bilico Trieste, dove alla sede del Pd continuano ad arrivare dati ancora incerti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma 18 ott (Adnkronos) - "Siun quasi. Anzi, un". Con il passare delle ore cresce al Pd l'entusiamo per i dati dei ballottaggi. Secondo i dati, considerati affidabili, valutati in questi momenti alla sede del Pd il centrosinistra risulta vincitore nella stragrande maggioranza delle città: "Alla fine, il centrosinistra governerà circa il 70% dei comuni", spiegano i dirigenti dem. Oltre alle grandi città, come Roma e Torino, il Pd risulta vincitore in comuni come Cosenza, Isernia, Caserta, Varese, Latina tra le altre. Resta in bilico Trieste, dove alla sede del Pd continuano ad arrivare dati ancora incerti.

