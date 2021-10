Ansia Zaniolo, subito gli esami dopo l’infortunio: i dettagli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zaniolo si è infortunato durante la gara contro la Juventus. Il calciatore ha svolto già in nottata gli accertamenti dovuti. La Roma ha perso 1-0 contro la Juventus nel big match di ieri sera, che è stato caratterizzato dalle polemiche per la decisione di Orsato di aver fischiato subito un rigore per i giallorossi, poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021)si è infortunato durante la gara contro la Juventus. Il calciatore ha svolto già in nottata gli accertamenti dovuti. La Roma ha perso 1-0 contro la Juventus nel big match di ieri sera, che è stato caratterizzato dalle polemiche per la decisione di Orsato di aver fischiatoun rigore per i giallorossi, poi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Roma in ansia per Zaniolo: dolore al ginocchio, oggi gli esami - TuttoASRoma : Mou è furioso: errori e polemiche. Ansia per Zaniolo - LAROMA24 : Mou è furioso: errori e polemiche. Ansia per Zaniolo #AsRoma - infoitsport : Mou è furioso: errori e polemiche. Ansia per Zaniolo - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Mourinho è furioso: errori e polemiche. Ansia per #Zaniolo -