Allenamento Milan: un recupero in vista del Porto. Out Rebic (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Milan recupera Bakayoko che ha svolto l'Allenamento di questa mattina in gruppo, out invece Rebic e Mirante e Kessié Archiviato il successo in rimonta contro il Verona, il Milan torna a pensare alla Champions. In vista della gara di domani contro il Porto, Bakayoko ha svolto l'Allenamento di questa mattina in gruppo. Come prevedibile invece assente Rebic, reduce da una contusione alla caviglia, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Assenti anche Mirante, non al meglio della condizione e Kessiè. Nessun allarme per l'ivoriano, out perché squalificato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

