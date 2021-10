Vite al Limite: ecco quello che è successo a Jessica dopo il programma (Di domenica 17 ottobre 2021) Jessica pesava 250 chili quando ha preso parte al programma di “Vite al Limite”, ma ecco cos’è successo quando la donna ha lasciato lo show di Real Time. Il programma di Real Time, “Vite al Limite” nella sesta stagione ci ha presentato Jessica, una madre che insieme alla figlia hanno deciso di entrare nella clinica di Houston per liberarsi del loro eccessivo peso. La madre Jennifer, detta Jess, aveva 42 anni all’epoca, pesava 288 chili, mentre sua figlia Marissa che di anni ne aveva 26 anni, pesava quasi 250 chili. Entrambe sono state visitate dal dottor Younan Nowzaradan che ha giudicato la relazione di lei e di sua figlia “disfunzionale”, poiché erano molto dipendenti l’una dall’altra e facilmente ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021)pesava 250 chili quando ha preso parte aldi “al”, macos’èquando la donna ha lasciato lo show di Real Time. Ildi Real Time, “al” nella sesta stagione ci ha presentato, una madre che insieme alla figlia hanno deciso di entrare nella clinica di Houston per liberarsi del loro eccessivo peso. La madre Jennifer, detta Jess, aveva 42 anni all’epoca, pesava 288 chili, mentre sua figlia Marissa che di anni ne aveva 26 anni, pesava quasi 250 chili. Entrambe sono state visitate dal dottor Younan Nowzaradan che ha giudicato la relazione di lei e di sua figlia “disfunzionale”, poiché erano molto dipendenti l’una dall’altra e facilmente ...

