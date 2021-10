Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 16:10 (Di domenica 17 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura ai ballottaggi seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23 poi domani dalle 7 alle 15 si vota in 65 comuni chiamati alla scelta del loro sindaco in primo piano le sfide a Roma tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri a Torino tra Stefano Lorusso e Paolo da Milano e a Trieste Roberto dipiazza e Francesco Russo al voto anche i cittadini di altri 7 capoluoghi di provincia Varese Savona Latina Benevento Caserta Isernia e cos’è ieri sindacati in piazza nella manifestazione unitaria CGIL CISL e UIL pro-democrazia difendiamo la democrazia in piazza 200mila manifestanti Questa è unacanzone che difende la democrazia di tutti questo è il tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha sottolineato l’attacco ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura ai ballottaggi seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23 poi domani dalle 7 alle 15 si vota in 65 comuni chiamati alla scelta del loro sindaco in primo piano le sfide atra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri a Torino tra Stefano Lorusso e Paolo da Milano e a Trieste Roberto dipiazza e Francesco Russo al voto anche i cittadini di altri 7 capoluoghi di provincia Varese Savona Latina Benevento Caserta Isernia e cos’è ieri sindacati in piazza nella manifestazione unitaria CGIL CISL e UIL pro-democrazia difendiamo la democrazia in piazza 200mila manifestanti Questa è unacanzone che difende la democrazia di tutti questo è il tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha sottolineato l’attacco ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - Clau64Claudio : RT @romatoday: Dal divieto di fumo in auto al casco per i monopattini: tutte le possibili novità - BordignonAngelo : RT @Golfredo1: Ultime Notizie porti: Marghera e pare pure Capodistria fermi. Ancona a metà - IgorV01519720 : RT @Golfredo1: Ultime Notizie porti: Marghera e pare pure Capodistria fermi. Ancona a metà - eowyn962010 : RT @Golfredo1: Ultime Notizie porti: Marghera e pare pure Capodistria fermi. Ancona a metà -