Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 10:10 (Di domenica 17 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio ballottaggi in 65 comuni d’Italia si vota per scegliere il sindaco si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi lo resteranno fino alle ore 23 si voterà anche domani dalle 7 alle 15 appuntamenti cruciali a Roma Torino e Trieste si butta anche in altri 7 capoluoghi Varese Latina Benevento Caserta Isernia e Cosenza sindacati in piazza ieri a Roma CGIL CISL e UIL Uniti in una manifestazione pro democrazia noi fascismi alla violenza sia al lavoro alla sicurezza e ai diritti così i sindacati a manifestare c’erano 200.000 persone Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti questiil tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che sottolinea l’attacco Alla CGIL l’attacco al sindacato in realtà un attacco la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio ballottaggi in 65 comuni d’Italia si vota per scegliere il sindaco si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi lo resteranno fino alle ore 23 si voterà anche domani dalle 7 alle 15 appuntamenti cruciali aTorino e Trieste si butta anche in altri 7 capoluoghi Varese Latina Benevento Caserta Isernia e Cosenza sindacati in piazza ieri aCGIL CISL e UIL Uniti in una manifestazione pro democrazia noi fascismi alla violenza sia al lavoro alla sicurezza e ai diritti così i sindacati a manifestare c’erano 200.000 persone Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti questiil tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che sottolinea l’attacco Alla CGIL l’attacco al sindacato in realtà un attacco la ...

Advertising

fanpage : La lettera del No Green Pass dopo gli insulti a #LilianaSegre - fanpage : Entrambi non vaccinati - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Balenando in burrasca', oggi si presenta il nuovo libro del vicesindaco Perna) è stato pubblic… - zettai_Ari : RT @OttobreInfo: Il governo è complice, non si è 'arreso' - Yogaolic : RT @fanpage: Matteo Bassetti apre allo stop delle mascherine in luoghi chiusi -