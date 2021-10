Tale e quale show | Carlo Conti lancia una stoccata sul Blackface | sul web scoppia il caos | “Cosa ca**o dici?”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nel corso della puntata di ieri dihato unarelativa al fenomeno del. Come tutti i telespettatori ormai sapranno, quest’edizione del programma di Rai 1 ha subito delle modifiche a causa dell’opinione pubblica. Nello specifico, si è deciso di non far imitare più a personaggi chiari L'articolo proviene da KontroKultura.