Scherzi a parte 2021: anticipazioni e vittime della puntata di oggi, 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa sera, domenica 17 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Scherzi a parte, quindicesima edizione dello storico programma Mediaset che quest’anno vede alla conduzione Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e le vittime degli Scherzi della puntata di oggi, 17 ottobre 2o21. anticipazioni Stasera, nel corso della sesta puntata, vedremo diversi Scherzi. Questa settimana gli ospiti in studio saranno: il giornalista Michele Cucuzza, l’ex nuotatore Filippo Magnini e le bellissime Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Antonella ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 17 ottobre 2021) Questa sera, domenica 17, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sestadi, quindicesima edizione dello storico programma Mediaset che quest’anno vede alla conduzione Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte lee ledeglidi, 172o21.Stasera, nel corsosesta, vedremo diversi. Questa settimana gli ospiti in studio saranno: il giornalista Michele Cucuzza, l’ex nuotatore Filippo Magnini e le bellissime Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini, Romina Pierdomenico, Antonella ...

Advertising

matteosalvinimi : Festa del Cinema o “scherzi a parte”? - bubinoblog : SCHERZI A PARTE, ULTIMA PUNTATA: VALERIA MARINI E MARTINA STELLA TRA LE VITTIME DI ENRICO PAPI - GioGioInter : RT @AndreaInterNews: Scherzi a parte, possibile che Wanda non abbia ancora superato questo gol? Quanto cazzo vuole farglielo pesare a #Icar… - lewisstxx : @gishungry no scherzi a parte ora non la ascolterò mai più allo stesso modo - JVCKSMOL : scherzi a parte sta roba è grave questo ha 40 anni -