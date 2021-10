Sassuolo, Dionisi: «Credevamo di aver vinto, abbiamo sbagliato» (Di domenica 17 ottobre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel dopo partita di Genoa-Sassuolo: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con il Genoa. PARTITA – «Forse abbiamo commesso l’errore pensando che la partita fosse ormai vinta e non abbiamo accelerato. Loro sono stati bravi a crederci, la sensazione era di essere padroni del campo abbiamo sbagliao. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, noi ci siamo abbassati e loro attaccavano in cerca del gol. Dovevamo continuare a giocare offensivamente, ma è subentrata anche un po’ di stanchezza. Peccato perché il risultato non è all’altezza di ciò che si è visto in campo, ora analizzeremo il nostro atteggiamento». ATTACCANTI – «Sia Scamacca che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Alessio, allenatore del, ha parlato nel dopo partita di Genoa-: le sue dichiarazioni Alessio, tecnico del, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con il Genoa. PARTITA – «Forsecommesso l’errore pensando che la partita fosse ormai vinta e nonaccelerato. Loro sono stati bravi a crederci, la sensazione era di essere padroni del camposbagliao. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, noi ci siamo abbassati e loro attaccavano in cerca del gol. Dovevamo continuare a giocare offensivamente, ma è subentrata anche un po’ di stanchezza. Peccato perché il risultato non è all’altezza di ciò che si è visto in campo, ora analizzeremo il nostro atteggiamento». ATTACCANTI – «Sia Scamacca che ...

