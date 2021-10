Perché serve un mercato del lavoro più semplice e leggero. L’analisi di Mastrapasqua (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre si parla sempre con fatica delle politiche attive per il lavoro – per i rinvii del ministro Orlando o per i distinguo delle Regioni – sembra essere trascurata la notizia che tra ottobre e dicembre, cioè in questi tre mesi che mancano alla fine dell’anno, le imprese sono pronte a formulare poco meno di un milione e mezzo di nuovi contratti di lavoro. Il Pil che cresce a ritmo del 6% riceve legittimi osanna, un incremento dei contratti del 29% (rispetto al 2019, non a confronto del 2020!) sembra destare poca attenzione. Forse Perché tra il dire e il fare ci passerà qualcosa, se non proprio il mare. A causa dei lavoratori introvabili. L’ultima edizione del Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, mentre evidenzia questa clamorosa predisposizione delle aziende italiane a trovare nuove ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre si parla sempre con fatica delle politiche attive per il– per i rinvii del ministro Orlando o per i distinguo delle Regioni – sembra essere trascurata la notizia che tra ottobre e dicembre, cioè in questi tre mesi che mancano alla fine dell’anno, le imprese sono pronte a formulare poco meno di un milione e mezzo di nuovi contratti di. Il Pil che cresce a ritmo del 6% riceve legittimi osanna, un incremento dei contratti del 29% (rispetto al 2019, non a confronto del 2020!) sembra destare poca attenzione. Forsetra il dire e il fare ci passerà qualcosa, se non proprio il mare. A causa dei lavoratori introvabili. L’ultima edizione del Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, mentre evidenzia questa clamorosa predisposizione delle aziende italiane a trovare nuove ...

Advertising

FiorellaMannoia : Ma perché solo muri? Ergiamo anche torri di controllo,fortificazioni, ponti levatoi..e già che ci siamo anche eserc… - FBiasin : #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a nulla'. Dategli… - fattoquotidiano : Contratti pirata, il Far west dei 985 accordi: lavoratori di “serie b” con stipendi ridotti di un terzo rispetto ai… - GuidoPalanza : RT @Pietro_Otto: Portuali: 1) a cosa serve un incontro in senato il 30?, 2) il governo conosce le richieste (abolire il lasciapassare), 3)… - ecehankoc : @rossellapoli1 @IlSentenziatore perché abbiamo ancora un sistema immunitario? Non serve più. vacciniamoci per ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché serve L'Inter si riscopre fragilissima. Eriksen manca più di Lukaku ed Hakimi Perché? Lo spiega perfettamente il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: 'L'Inter per ora ha un ... può non incidere in un incontro, ma alla lunga è il 'genio' là in mezzo che serve. Quello che nel ...

Il lavoro come base culturale del comunitarismo E in questi tempi frettolosi serve il tempo per coltivare cultura, con cura e attenzione. Non basta ... Insorgendo, perché il contrario di insorgere è stare fermi e seduti al proprio posto.

Perché a Macron serve l'Italia la Repubblica ? Lo spiega perfettamente il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: 'L'Inter per ora ha un ... può non incidere in un incontro, ma alla lunga è il 'genio' là in mezzo che. Quello che nel ...E in questi tempi frettolosiil tempo per coltivare cultura, con cura e attenzione. Non basta ... Insorgendo,il contrario di insorgere è stare fermi e seduti al proprio posto.