Per Lino Banfi e Lucia 60 anni di matrimonio, commosso svela: "Mi ha chiesto di morire insieme" (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella puntata di Verissimo in onda oggi 17 ottobre 2021, tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Lino Banfi che ha divertito tutti con la sua simpatia e i racconti di vita che hanno conquistato la conduttrice di Canale 5. C'è stato però un momento molto forte, quello in cui Lino ha parlato del suo matrimonio con Lucia. Sono 60 anni d'amore con sua moglie e come ha dovuto purtroppo raccontare anche in altre occasioni, lei non sta più bene da tempo. Nell'ultimo anno la pandemia ha reso la loro vita più difficile perchè Lucia ha avuto molta paura, ha pensato che sarebbe potuto succedere di tutto. Spaventata di poter restare da sola senza Lino, ha chiesto a suo marito se fosse possibile morire insieme.

