Pagelle Juventus-Roma 1-0, voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di domenica 17 ottobre 2021) Le Pagelle di Juventus-Roma 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium partita vibrante e ricca di episodi. Kean la sblocca nel primo tempo, poco prima dell’intervallo rigore per i giallorossi che avrebbero voluto il vantaggio e dunque il gol, dal dischetto Veretout viene ipnotizzato da Szczesny e nella ripresa il risultato non muta. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida. Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, De Sciglio 6.5 (43? st Alex Sandro sv); Cuadrado 6.5, Bentancur 7, Locatelli 6, Bernardeschi 6.5 (31? st Arthur sv); Chiesa 5.5 (26? st Kulusevski sv), Kean 7 (26? st Morata sv). In panchina: ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match dell’ottava giornata di. All’Allianz Stadium partita vibrante e ricca di episodi. Kean la sblocca nel primo tempo, poco prima dell’intervallo rigore per i giallorossi che avrebbero voluto il vantaggio e dunque il gol, dal dischetto Veretout viene ipnotizzato da Szczesny e nella ripresa il risultato non muta. Di seguito iai protagonisti della sfida.(4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, De Sciglio 6.5 (43? st Alex Sandro sv); Cuadrado 6.5, Bentancur 7, Locatelli 6, Bernardeschi 6.5 (31? st Arthur sv); Chiesa 5.5 (26? st Kulusevski sv), Kean 7 (26? st Morata sv). In panchina: ...

