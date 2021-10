NBA 2021-2022 | calendario | programma | date regular season e playoff

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo due stagioni che definire travagliate è davvero poco, tra Covid-19, accorciamenti, spostamenti, sfasamenti e quant’altro, si torna alla normalità. Il mondo NBA torna a muoversi dal mese di ottobre, con 82 partite di stagione regolare e poi ida aprile a giugno. Difendono l’anello conquistato nello scorso luglio i Milwaukee Bucks, vincitori in finale per 4-2 sui Phoenix Suns e giunti così alla seconda volta da campioni NBA, a esattamente cinquant’anni di distanza dalla prima. Al tempo c’erano Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson, in questo caso ci sono stati Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton a guidare la franchigia del Wisconsin a un successo inseguito per lungo tempo. In molti sono convinti che lo scettro cambierà padrone, con i Brooklyn Nets primi favoriti e i Los Angeles Lakers destinati a provarci ancora. L’annata passata, però, ha insegnato che ...

Advertising

SkySportNBA : NBA, LeBron James è sempre il più ricco di tutti, ma le cifre sono da record. CLASSIFICA #SkyNBA #NBA - MMoretti24 : RT @mariocastelli: Phoenix nel 2021 ha perso sia la finale NBA (2-4 Suns contro i Milwaukee Bucks) che la finale WNBA (1-3 Mercury contro l… - OpenGDB : RT @mariocastelli: Phoenix nel 2021 ha perso sia la finale NBA (2-4 Suns contro i Milwaukee Bucks) che la finale WNBA (1-3 Mercury contro l… - parallelecinico : RT @mariocastelli: Phoenix nel 2021 ha perso sia la finale NBA (2-4 Suns contro i Milwaukee Bucks) che la finale WNBA (1-3 Mercury contro l… - mariocastelli : Phoenix nel 2021 ha perso sia la finale NBA (2-4 Suns contro i Milwaukee Bucks) che la finale WNBA (1-3 Mercury con… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021

Sky Sport

E nella serata in cui i riflettori hanno illuminato di più un altro ex -(Marco Belinelli, top scorer Virtus con 20 punti in 26 minuti) il ritorno di Mannion è stato sicuramente positivo, non ......contratti con le rispettive squadre) e quelli originati fuori dal campo (endorsement pubblicitari o quote di proprietà) la superstar dei Lakers si conferma - per l'ottavo anno in fila! - l'atleta...Dopo due stagioni che definire travagliate è davvero poco, tra Covid-19, accorciamenti, spostamenti, sfasamenti e quant'altro, si torna alla normalità. Il mondo NBA torna a muoversi dal mese di ottobr ...Da poco rilasciato dai Los Angeles Lakers, nuovo contratto per Joel Ayayi che ha siglato un accordo two-way con i Washington Wizards. Ayayi, guardia non scelta all'ultimo Draft NBA, ha ...