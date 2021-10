Advertising

LALAZIOMIA : Moviola Lazio-Inter: sul gol di Felipe Anderson e i due rigori nessun errore - _intermagazine : Lazio-Inter, giusti i rigori non bene la gestione della rissa: la moviola - sportli26181512 : Moviola Lazio-Inter: sul gol di Felipe Anderson e i due rigori nessun errore: L'arbitro Irrati poteva essere più se… - fcin1908it : Moviola Lazio-Inter, TS: Irrati non doveva fermare il gioco. Rigori giusti - gilnar76 : Moviola Lazio-Inter, nerazzurri incastrati: «Avevano continuato loro!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Lazio

Goal.com

Da un punto di vista regolamentare, l'azione che ha segnato- Inter - quella della rete del 2 - 1 - è perfettamente regolare e onestamente poco, nello specifico, si può imputare all'internazionale Irrati (voto 6) . L'arbitro di Pistoia dirige bene, forse ...... sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'Olimpico',e Inter si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22 SintesiInter 3 - 11 ...Diversi episodi da moviola in Lazio-Inter, match terminato con il punteggio di 3-1 a favore dei biancocelesti. Il primo arriva dopo 12', quando Darmian lancia di testa Barella che viene toccato in are ...Moviola Lazio-Inter, nerazzurri incastrati: «Avevano continuato loro!». L’analisi dell’episodio prima della rissa La Gazzetta dello Sport analizza così il movente che ha scatenato la violenta rissa tr ...