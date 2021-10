LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: Battistella in testa in solitaria, dieci corridori all’inseguimento! (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 16.33 Oltre 45 secondi di vantaggio per Battistella che deve proteggere questo tesoretto sull’ultima ascesa a La Rosina. 16.32 Ha mollato invece Matteo Trentin che si trova a 1’20” dalla testa della corsa. 16.31 Formolo ed Hirschi adesso stanno tirando per il capitano che sembrerebbe essere Diego Ulissi. 16.30 Mancano meno di 15 chilometri all’arrivo! La Rosina è sempre più vicina! 16.29 Adesso sono in dieci alle spalle del battistrada: Lutsenko, Scaroni, Formolo, Hirschi, Ulissi, Trentin, Rochas, Rota, Piccolo, Martin e Restrepo. 16.28 Pedalata che sembra più legnosa ora per ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del16.33 Oltre 45 secondi di vantaggio perche deve proteggere questo tesoretto sull’ultima ascesa a La Rosina. 16.32 Ha mollato invece Matteo Trentin che si trova a 1’20” dalladella corsa. 16.31 Formolo ed Hirschi adesso stanno tirando per il capitano che sembrerebbe essere Diego Ulissi. 16.30 Mancano meno di 15 chilometri all’arrivo! La Rosina è sempre più vicina! 16.29 Adesso sono inalle spalle del battistrada: Lutsenko, Scaroni, Formolo, Hirschi, Ulissi, Trentin, Rochas, Rota, Piccolo, Martin e Restrepo. 16.28 Pedalata che sembra più legnosa ora per ...

