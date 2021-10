Liliana Segre e le offese dal palco dei No pass: «La risposta ora è il silenzio» Poi le scuse di Capitani (Di domenica 17 ottobre 2021) Il leader del movimento aveva detto dal palco di Bologna: «Deve sparire». La senatrice a vita Liliana Segre: «La risposta ora è il silenzio». Poi le scuse di Capitani Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Il leader del movimento aveva detto daldi Bologna: «Deve sparire». La senatrice a vita: «Laora è il». Poi ledi

civati : Non siete fascisti ma ve la prendete con Liliana Segre. - SalernoSal : Liliana Segre è stata insultata oggi 15 ottobre. Il 15 ottobre 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei nel Ghetto… - CarloVerdelli : Dopo 6 milioni di morti. Cappellone con maglia nera a Bologna: “Liliana Segre deve sparire”. Dopo 131 mila morti. P… - snoopyleft : RT @merely_my: #LilianaSegre porta sulle spalle il pesante fardello della testimonianza, perché non si ripeta l'orrore Sto con Liliana Segr… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Gheracol: Odiate Liliana Segre perché non odia? Avete paura che vi accompagni a non odiare? -