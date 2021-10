I portuali no green pass di Trieste insistono: 'Non molliamo, il presidio andrà avanti' (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono pochi e abbastanza isolati. Anche Cgil, Cisl e Uil prendono le distanze. Ma… "Noi siamo qui perché decreto deve essere tolto, e non molliamo. C'è chi dice che non siamo compatti. Non è ... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono pochi e abbastanza isolati. Anche Cgil, Cisl e Uil prendono le distanze. Ma… "Noi siamo qui perché decreto deve essere tolto, e non. C'è chi dice che non siamo compatti. Non è ...

Advertising

sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - Corriere : Trieste, i portuali non green pass revocano lo sciopero: «Da domani torniamo al lavoro» - lorepregliasco : == Green pass: portuali Trieste, da domani a lavoro = (AGI) - Marylu58121349 : RT @AlessandroFusi9: Sui portuali di Trieste: non capisco a cosa serva incontrare il governo. Devono abrogare tutte le norme sul green pass… - aua4eve : RT @AlessandroFusi9: Sui portuali di Trieste: non capisco a cosa serva incontrare il governo. Devono abrogare tutte le norme sul green pass… -