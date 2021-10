Genoa Sassuolo 2-2 LIVE: pareggio di Vasquez (Di domenica 17 ottobre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22. E’ finita 2-2 a Marassi, una sfida bellissima. Sassuolo avanti per due volte con Scamacca e rimontato con i gol di Destro e di Vasquez, quest’ultimo al 90?. Sintesi Genoa Sassuolo 2-2 MOVIOLA 2? Occasione Scamacca – Conclusione da fuori area del centravanti: blocca senza problemi Sirigu. 3? Occasione Frattesi – Gran palla di Djuricic: il serbo scodella al centro per Frattesi che si inserisce alle spalle di Vasquez ma indirizza fuori il colpo di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si sono affrontate nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22. E’ finita 2-2 a Marassi, una sfida bellissima.avanti per due volte con Scamacca e rimontato con i gol di Destro e di, quest’ultimo al 90?. Sintesi2-2 MOVIOLA 2? Occasione Scamacca – Conclusione da fuori area del centravanti: blocca senza problemi Sirigu. 3? Occasione Frattesi – Gran palla di Djuricic: il serbo scodella al centro per Frattesi che si inserisce alle spalle dima indirizza fuori il colpo di ...

ItalianSerieA : Post: Serie A Week 8: Result GENOA 2 – 2 SASSUOLO, Sunday 17 October 2021 - Boboj29 : Udinese 1 Bologna 1 Sinisa ne avra' da dire negli spogliatoi ,i friulani erano in 10 dal 1°tempo Empoli 1 Atalanta… - tuttonapoli : Serie A, L'Atalanta passa a Empoli. Il Genoa fa 2-2 col Sassuolo in rimonta 2-2: i finali - CanaleSassuolo : Le pagelle di Genoa-Sassuolo 2-2: Scamacca illude i neroverdi - TuttoMercatoWeb : Il Genoa si affida al cuore e al debuttante Vasquez: al Sassuolo non basta Scamacca, finisce 2-2 -