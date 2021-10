Follia alle porte di Roma, ubriaco prima dà in escandescenza poi aggredisce i Carabinieri (Di domenica 17 ottobre 2021) Ubriachezza molesta e violenza a pubblico ufficiale, queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 40 anni arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri. I fatti si sono svolti nel pomeriggio intorno alle 19 a Rocca di Papa durante la sagra delle castagne su Corso della Costituente. ubriaco dà in escandescenza ed aggredisce i militari L’uomo, un 40enne di origini ucraine noto in paese, ieri durante la Sagra delle Castagne a causa dei fumi dell’alcol, è andato in escandescenza molestando i numerosi passanti presenti, tra i quali c’erano anche dei bambini. I presenti, hanno subito allertato la pattuglia a piedi dei Carabinieri in servizio sul posto che ha intimato al 40enne di allontanarsi. Al richiamo delle forze dell’ordine l’uomo ha tuttavia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Ubriachezza molesta e violenza a pubblico ufficiale, queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 40 anni arrestato nella serata di ieri dai. I fatti si sono svolti nel pomeriggio intorno19 a Rocca di Papa durante la sagra delle castagne su Corso della Costituente.dà inedi militari L’uomo, un 40enne di origini ucraine noto in paese, ieri durante la Sagra delle Castagne a causa dei fumi dell’alcol, è andato inmolestando i numerosi passanti presenti, tra i quali c’erano anche dei bambini. I presenti, hanno subitortato la pattuglia a piedi deiin servizio sul posto che ha intimato al 40enne di allontanarsi. Al richiamo delle forze dell’ordine l’uomo ha tuttavia ...

