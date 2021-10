Advertising

leggoit : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sempre più coppia: domenica, divano e cani - ilmessaggeroit : #federica pellegrini e #matteo giunta sempre più coppia: domenica, divano e cani - BaritaliaNews : Tapiro d’oro a Federica Pellegrini che sbugiarda Rosolino: “Ci siamo baciati …” - STnews365 : Federica Pellegrini: 'Rosolino? Ci sono rimasta male'. La campionessa azzurra è tornata sulle parole dell'ex colleg… - infoitsport : Federica Pellegrini: 'Con Rosolino qualche bacio quando avevo 16 anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Ma come? Tradita e pure attapirata? Non era meglio portare il Tapiro a Torino? Altro Tapiro 'rumoroso' è quello che Valerio Staffelli ha consegnato a. Nei giorni scorsi la 'Divina'...Ad ogni modo, sembra che non sia finita qui, visto che nella serata di ieri è stato mandato in onda un servizio relativo alla consegna del tapiro a. Striscia la notizia, Valerio ...In sottofondo sembra persino di ascoltare Fedez: «Giuro, mi fai venire voglia di futuro». Perché la foto pubblicata sul profilo Instagram della campionessa Federica ...Federica Pellegrini e Massimiliano Rosolino, i due campioni del mondo di nuoto, escono allo scoperto lasciando trapelare alcuni dettagli scioccanti sulla loro rottura.