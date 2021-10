Equitazione | FEI Jumping World Cup Oslo 2021 | vince Kevin Jochems su Turbo Z

Leggi su oasport

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nella tappa di, in Norvegia, la prima dellaCup-2022 di, vi sono sette netti nel tempo, di cui quattro replicati al jump-off:il neerlandesesuZ, che chiude in 44.77 e supera il belga Pieter Clemens su Hulde G, il quale è secondo in 46.09, e lo svedese Jens Fredricson su Markan Cosmopolit, terzo in 46.72. Tra i 35 binomi oggi in gara non c’erano italiani. Assegnati i primi punti della rassegna, che andavano ai migliori 16: nella classifica generale dopo una tappa su undici (contano sei risultati) ovviamente è in testa il neerlandese, che guida a quota 20 punti, seguito dal belga Pieter Clemens, il quale è secondo con 17, ...