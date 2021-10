Covid in Europa: balzo di casi in Gren Bretagna. Record di contagi in Russia (Di domenica 17 ottobre 2021) La situazione dell'epidemia in Italia è particolarmente confortante anche alla luce di quello che sta accadendo in altri paesi. Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 ottobre 2021) La situazione dell'epidemia in Italia è particolarmente confortante anche alla luce di quello che sta accadendo in altri paesi. Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 miladi coronavirus per ...

Covid in Europa: balzo di casi in Gren Bretagna. Record di contagi in Russia

La situazione dell'epidemia in Italia è particolarmente confortante anche alla luce di quello che sta accadendo in altri paesi. Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per ...

Covid: Russia, nuovo record di 34.303 contagi in 24 ore E' quanto emerge dai dati ufficiali del governo reso noti oggi, secondo cui il bilancio complessivo delle vittime sale così nel Paese a quota 223.312, il più alto in Europa. In Russia solo il 32% ...

