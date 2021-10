Charlene di Monaco | in un pizzino tutta la verità sulla principessa | Dentro di lei

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora attesa perdi, reduce da un'ultima complicatissima operazione in anestesia totale. Secondo alcune indiscrezioni l'intervento sarebbe perfettamente riuscito epotrebbe tornare a Montecarlo già nelle prossime settimane. Ma in questi ultimi mesi sono state troppe le volte in cui Alberto ha annunciato un ritorno che non è mai avvenuto. Dunque, si resta col fiato sospeso. Ma ora, a svelare un aspetto nascosto di, è la sua firma, analizzata da Evi Crotti su Il Giornale. Una firma che secondo l'esperta "rileva una natura introspettiva, attenta scrutatrice, capace di gestire in modo assai consapevole il proprio mondo affettivo-emotivo. Appare dotata di un notevole senso estetico che emana dal comportamento e che le permette di non sfigurare nel Principato, in quanto adotta uno ...