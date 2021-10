Accoltellata durante una rissa a Milano: 32enne in pericolo di vita (Di domenica 17 ottobre 2021) Al momento sembra che due gruppi, uno di italiani e l'altro di centroafricani, si siano fronteggiati per cause da accertare Leggi su rainews (Di domenica 17 ottobre 2021) Al momento sembra che due gruppi, uno di italiani e l'altro di centroafricani, si siano fronteggiati per cause da accertare

