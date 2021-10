#6 consigli per risparmiare sui costi di gas e riscaldamento (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è allarme per il caro bollette che scatterà a partire dal primo ottobre e per gli ulteriori rincari che gli odierni costi delle materie prime potrebbero innescare. Arriva, come previsto, la stangata su luce e gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l’intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l’elettricità e più del 30% per il gas). In termini di effetti finali, riguardo all’elettricità, nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua). Invece, la spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base ... Leggi su nonewsmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è allarme per il caro bollette che scatterà a partire dal primo ottobre e per gli ulteriori rincari che gli odiernidelle materie prime potrebbero innescare. Arriva, come previsto, la stangata su luce e gas che aumenteranno, rispettivamente, del 29,8% e del 14,4%. Rincari che, senza l’intervento del governo da circa 3 miliardi di euro, sarebbero stati ancora maggiori (oltre il 45% per l’elettricità e più del 30% per il gas). In termini di effetti finali, riguardo all’elettricità, nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua). Invece, la spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base ...

Advertising

INPS_it : #InpsComunica #AttentiAlleTruffe Il vademecum #INPS raccoglie informazioni e consigli utili per difendersi dalle… - fattoquotidiano : Fisco, Draghi chiede consigli a B. condannato per frode [di @gianlucroselli e @salvini_giacomo] - _Carabinieri_ : Due uomini avevano bussato a casa di un’anziana spacciandosi per tecnici dell’acqua, ma sono stati scoperti dai… - infoitinterno : Fake News, come riconoscerle? Consigli utili per non cascarci - Il__Ross : RT @MagFra9: Non postate mai foto prima di una zoomata di controllo. Seguitemi per altri consigli. -