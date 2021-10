Vaccini | prime dosi in crescita | solo ieri sono state 69mila Figliuolo | Diecimila in più rispetto a una settimana fa

Advertising

Adnkronos : #Vaccino anti #Covid, ieri 69mila prime dosi: 10mila in più rispetto a venerdì scorso. - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: venerdì 69mila prime dosi, in crescita #covid - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Prosegue 'positivamente' la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di entrata… - Agenzia_Ansa : Prosegue 'positivamente' la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di e… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: La #Sicilia supera il test #Greenpass. #Vaccini: crescono le richieste di prime dosi mentre cala il numero dei #contagi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini prime

Gli effetti del obbligatorio nei luoghi di lavoro trova riscontro nei dati sulle prenotazioni dei . Ieri sono state infatti 69.000 ledosi , oltre diecimila in più rispetto al venerdì precedente. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della ...Prosegue 'positivamente' la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa lesomministrazioni di ieri, data di entrata in vigore dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Lo ...Gli effetti del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro trova riscontro nei dati sulle prenotazioni dei vaccini. Ieri sono state infatti 69.000 le prime dosi, oltre diecimila in ...Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Prosegue 'positivamente' la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di e ...