Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 17:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno ai fascismi alla violenza sia al lavoro la sicurezza Ei diritti CGIL CISL e UIL con loro il centro-sinistra scendono in piazza oggi per una grande manifestazione antifascista Uniti spiegano dal palco perché la salto squadrista la sede della CGIL di sabato scorso è considerato un attacco a tutto il sindacato confederale al mondo del lavoro e alla democrazia numerosi partecipanti in Piazza Giovanni I sindacati hanno chiamato all’appuntamento la popolazione tutte le porte del paese sotto lo slogan mai più fascismi fortissima la risposta dei cittadini ennesimi incidenti sul lavoro oggi non conosce fine la strage delle morti bianche nel nostro paese un operaio di 47 anni è deceduto in uno stabilimento di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa Sul posto sono ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno ai fascismi alla violenza sia al lavoro la sicurezza Ei diritti CGIL CISL e UIL con loro il centro-sinistra scendono in piazza oggi per una grande manifestazione antifascista Uniti spiegano dal palco perché la salto squadrista la sede della CGIL di sabato scorso è considerato un attacco a tutto il sindacato confederale al mondo del lavoro e alla democrazia numerosi partecipanti in Piazza Giovanni I sindacati hanno chiamato all’appuntamento la popolazione tutte le porte del paese sotto lo slogan mai più fascismi fortissima la risposta dei cittadini ennesimi incidenti sul lavoro oggi non conosce fine la strage delle morti bianche nel nostro paese un operaio di 47 anni è deceduto in uno stabilimento di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa Sul posto sono ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Il Premio Nobel Parisi fa la terza dose:?«È fondamentale»… - fanpage : La lettera del No Green Pass dopo gli insulti a #LilianaSegre - fanpage : Entrambi non vaccinati - gennaro38069406 : Blitz al clan Marino: tra gli indagati c'è anche Tina Rispoli - albertomura : «Parisi: “Fare la terza dose è fondamentale perché riduce la probabilità di prendere la malattia in forma sintomati… -