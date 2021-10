Tamponi a prezzo calmierato a Monfalcone, test anche a molti non prenotati (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 22 times, 22 visits today) Ultime notizie: Il goriziano Gadjiev tra i migliori pianisti al mondo, è in lizza al concorso Chopin La domanda dell'esame era sbagliata, aspirante avvocato vince ... Leggi su friulioggi (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 22 times, 22 visits today) Ultime notizie: Il goriziano Gadjiev tra i migliori pianisti al mondo, è in lizza al concorso Chopin La domanda dell'esame era sbagliata, aspirante avvocato vince ...

Advertising

stefano19 : @IlRiccetto @pmsoftware @kittesencul Confondi i fatturati con i profitti. I tamponi li fanno cani e porci e nella c… - 270349 : RT @270349: Imporre il vaccino con l’arma impropria del Green- pass (tamponi che costano 20 centesimi a caro prezzo) è violenza di Stato c… - Franca32833698 : Grazie Draghi per la fermezza che stai dimostrato. In quanto ai tamponi per i decerebrati, il prezzo dovrebbe raddoppiare. - Pablecito80 : RT @Eib63: @sole24ore Prof Parisi ha anche detto che sarebbe bene stabilire prezzo sociale per i tamponi a “5 euro” ???? giustamente afferman… - Eib63 : @sole24ore Prof Parisi ha anche detto che sarebbe bene stabilire prezzo sociale per i tamponi a “5 euro” ???? giustam… -