Secondo Apple aprire a store di terze parti diminuirebbe la sicurezza (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sistema operativo di Apple sarebbe più sicuro di Android perché non permette il ‘sideloading’, cioè il download delle app al di fuori del suo negozio digitale ufficiale. Lo dice la stessa azienda di Cupertino, che ha condiviso un lungo documento in risposta al Digital Markets Act della Commissione europea che potrebbe forzare proprio il ‘sideload’ delle app su iPhone in Europa. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Il colosso di Cupertino sta correggendo il bug che non permette di sbloccare l’iPhone 13 con l’Apple Watch La pratica del ‘sideloading’ è diffusa soprattutto nel mondo Android che consente di caricare su smartphone e tablet dei file in formato ‘.apk.’ in modalità manuale, eludendo i controlli del Play store. Nel mondo Apple invece, l’unico modo per installare ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sistema operativo disarebbe più sicuro di Android perché non permette il ‘sideloading’, cioè il download delle app al di fuori del suo negozio digitale ufficiale. Lo dice la stessa azienda di Cupertino, che ha condiviso un lungo documento in risposta al Digital Markets Act della Commissione europea che potrebbe forzare proprio il ‘sideload’ delle app su iPhone in Europa. È quanto si legge sul sito Ansa.it, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Il colosso di Cupertino sta correggendo il bug che non permette di sbloccare l’iPhone 13 con l’Watch La pratica del ‘sideloading’ è diffusa soprattutto nel mondo Android che consente di caricare su smartphone e tablet dei file in formato ‘.apk.’ in modalità manuale, eludendo i controlli del Play. Nel mondoinvece, l’unico modo per installare ...

easter_74 : Uno standard per essere tale deve essere usato o normato. Il primo caso è escluso, il secondo con i tempi delle org… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Secondo una nuova ricerca di 'Canalys', in questo trimestre, sono diminuite del 6% le vendite globali di smartphone a ca… - Vittorino1806 : Secondo una nuova ricerca di 'Canalys', in questo trimestre, sono diminuite del 6% le vendite globali di smartphone… - SAVTVRN : ma comunque pensandoci bene l’unica cosa positiva della barra di ricerca di safari in basso con ios 15 è che non ri… - infoitscienza : Apple: pronto il secondo evento di Cupertino. Quando e dove vederlo? -