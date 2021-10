Riflessione sul Vangelo del 16 ottobre di Paolo di La Luce di Maria – Video (Di sabato 16 ottobre 2021) Dio ci perdona sempre e infinitamente. Cosa è che però “non perdona”, cioè, cosa è che ci tiene davvero lontani dalla sua grazia? Cosa vuol dire saper riconoscere Gesù nella propria vita? Il Vangelo di oggi ci spiega l’importanza di riconoscere Dio davanti a chi ci sta intorno, e al contrario, di non chiudere gli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 16 ottobre 2021) Dio ci perdona sempre e infinitamente. Cosa è che però “non perdona”, cioè, cosa è che ci tiene davvero lontani dalla sua grazia? Cosa vuol dire saper riconoscere Gesù nella propria vita? Ildi oggi ci spiega l’importanza di riconoscere Dio davanti a chi ci sta intorno, e al contrario, di non chiudere gli L'articolo proviene da Ladi

Advertising

NicolaPorro : Vi propongo questa riflessione, molto interessante, sul pericoloso futuro che ci attende col #GreenPass ?? - KattInForma : Riflessione sul Vangelo del 16 ottobre di Paolo di La Luce di Maria – Video - taetaeslady_ : RT @animalofregret: la riflessione di seokjin su come, in una società che capitalizza persino sul tempo libero, i passatempi non debbano es… - minatale : Il potere che Gesù non vuole, di Rocco D'Ambrosio — Associazione Cercasi un fine onlus: - xhobiisart : RT @animalofregret: la riflessione di seokjin su come, in una società che capitalizza persino sul tempo libero, i passatempi non debbano es… -