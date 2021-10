Real Madrid | nel mirino Pogba e Rudiger a parametro zero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021)attivo sul mercato degli svincolati. Nelci sono Paule Antonio, in scadenza a giugno Come riferito da As, ilè al lavoro sul mercato dei futuri svincolati per rinforzare al meglio la rosa. Nel, oltre a Mbappé, anche il difensore tedesco Antonio. Ma non solo. I blancos, infatti, sarebbero anche la squadra favorita per mettere sotto contratto Paul, il cui rinnovo con lo United tarda ad arrivare. L'articolo proviene da Calcio News 24.