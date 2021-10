Napoli-Torino | Spalletti in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lucianoparlerà inalla vigilia di, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico di Certaldo, sette partite e sette vittorie prima della sosta per le Nazionali, presenterà a Castel Volturno i temi della partita contro i granata che costituiscono un’avversaria molto pericolosa. Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 16 ottobre per sentire le parole dell’allenatore toscano degli azzurri,tv probabilmente disponibile su Sky Sport 24, mentre Sportface vi proporrà lalive con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

- " Serve una partita perfetta ": questo il monito di Ivan Juric , tecnico del, alla vigilia della trasferta in casa della capolista. Il tecnico granata è consapevole della difficoltà dell'impegno, vista la qualità mostrata dai partenopei in questo inizio di ...- Halloween si avvicina e ilha scelto di dedicare una maglia gara alla ricorrenza. Nelle prossime due sfide di campionato controe Bologna , i partenopei utilizzeranno un completo firmato EA7 dedicato alla ...Possono segnare in tutti i modi, servirà una partita al top e speriamo che vada bene": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta a Napoli. Con Sanabria che deve ancora ...A poche ore dalla gara con il Verona, vi riveliamo cosa bolle in pentola in casa del Diavolo fra campo e mercato ...