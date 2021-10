Napoli, Graziani esalta Osimhen: «Quando parte è infermabile» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ex bomber italiano Ciccio Graziani ha esaltato le qualità dell’attaccante del Napoli Osimhen Ciccio Graziani, storico ex bomber italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a Il Mattino ha esaltato le qualità di Victor Osimhen. Osimhen infermabile – «È una gazzella, perché Quando parte nello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per il Napoli è insostituibile, come Koulibaly. Osimhen ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno Scudetto o almeno la classifica dei marcatori di serie A. Deve migliorare nel gioco aereo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ex bomber italiano Cicciohato le qualità dell’attaccante delCiccio, storico ex bomber italiano campione del Mondo nell”82, in una intervista a Il Mattino hato le qualità di Victor– «È una gazzella, perchénello spazio non si può fermare. Non solo è veloce ma è anche potente. Per ilè insostituibile, come Koulibaly.ha qualità uniche. Ora deve solo consacrarsi e per farlo deve vincere: uno Scudetto o almeno la classifica dei marcatori di serie A. Deve migliorare nel gioco aereo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

