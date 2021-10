Mourinho posta una foto con McGregor | “Un piacere incontrarlo e regalargli la maglia della Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il campione di Mma, Conor, ha fatto visita con la sua famiglia alla Capitale e si è incontrato anche con Josè. Il tecnico giallorosso ha pubblicato su Instagram uno scatto che li ritrae assieme in una cena organizzata sulla terrazza dei Musei Vaticani: “Sì, è proprio lui! Sì, il grande Conorè aed è stato un enorme, raccontarci storie elapiù bellacittà, quella. Ha fatto un miracolo, è impossibile dire di no a Conor, ho dovuto provare il whisky. Leggenda!”. View this post on Instagram Un post condiviso da Jose...