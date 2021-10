Lucca: “Il mio idolo è Ibrahimovic. Ho una grande consapevolezza di me stesso ma non mi monto la testa” (Di sabato 16 ottobre 2021) Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e sicuramente giocatore del momento in Italia, si è raccontato a Sportweek in un’intervista a 360°. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Le mie qualità migliori sono l’agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Per mia fortuna ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l’hanno curata parecchio. Pochi si aspetterebbero che uno alto come me sia così tecnico. Il mio idolo è Ibrahimovic, per me è il più forte di sempre: studio i suoi colpi e cerco di imitarlo”. Su Mancini e la possibile chiamata in nazionale maggiore: “Una sera mi chiama Imborgia alle dieci e mezza e mi dice che era tutto vero. Voleva dire che Mancini mi tiene d’occhio ma per ora non mi avrebbe convocato. Quindi la notizia era vera, ma non si sarebbe tradotta in qualcosa di concreto. Perciò Imborgia voleva dirmi: pensa a lavorare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Lorenzo, attaccante del Pisa e sicuramente giocatore del momento in Italia, si è raccontato a Sportweek in un’intervista a 360°. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Le mie qualità migliori sono l’agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Per mia fortuna ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l’hanno curata parecchio. Pochi si aspetterebbero che uno alto come me sia così tecnico. Il mio, per me è il più forte di sempre: studio i suoi colpi e cerco di imitarlo”. Su Mancini e la possibile chiamata in nazionale maggiore: “Una sera mi chiama Imborgia alle dieci e mezza e mi dice che era tutto vero. Voleva dire che Mancini mi tiene d’occhio ma per ora non mi avrebbe convocato. Quindi la notizia era vera, ma non si sarebbe tradotta in qualcosa di concreto. Perciò Imborgia voleva dirmi: pensa a lavorare ...

