LIVE Virtus Bologna-Trieste 57-44 | Serie A basket in DIRETTA | la Virtus prende il largo nel secondo quarto!

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA tra poco per la ripresa. Molto bene fin qui Belinelli (15 punti con 5/7 dal campo) e Sampson (11 punti) per la squadra di casa. Perci sono da segnalare invece i 13 punti di un intrante Banks (4/5 dal campo per lui finora). Dopo un inizio equilibrato, laha preso in mano la partita e ha allungato fino al +13 di fine primo tempo. FINESI VA ALL’INTERVALLO SUL 57-44 IN FAVORE DELLA. Scariolo chiama il time-out. 33” sul cronometro. 57-44 Banks prova dare la carica ai suoi con una tripla. 57-41 Weems penetra in area e segna. 55-41 Pajola realizza da sotto canestro. 53-41 tripla anche di Grazulis. 2’11” alla fine del primo tempo. 53-38 ...