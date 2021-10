Landini: "La violenza contro le donne la fanno gli uomini" (Di sabato 16 ottobre 2021) Il leader della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione unitaria in piazza San Giovanni:"Tutti assieme - ha detto - dobbiamo fare un salto culturale. In particolare noi uomini dobbiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Il leader della Cgil, Maurizio, dal palco della manifestazione unitaria in piazza San Giovanni:"Tutti assieme - ha detto - dobbiamo fare un salto culturale. In particolare noidobbiamo ...

