La Lazio segna con Dimarco per terra e si scatena la rissa (Di sabato 16 ottobre 2021) rissa all'Olimpico tra alcuni giocatori dell'Inter e quelli della Lazio. Fra i più caldi Dumfries e Lautaro Martinez: nessun espulso dall'arbitro Irrati Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 ottobre 2021)all'Olimpico tra alcuni giocatori dell'Inter e quelli della. Fra i più caldi Dumfries e Lautaro Martinez: nessun espulso dall'arbitro Irrati

Advertising

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - AndreaBricchi77 : Non ho visto la scena (grazie @DAZN_IT! Io pago e funzioni peggio di una Duna in Formula 1). Mi dicono ci fosse Di… - ninja2475 : RT @Skysurfer72: Quindi #DiMarco è a terra e l’#Inter va al tiro ed è tutto a posto… la palla passa alla #Lazio che segna e loro invece son… - ShimaFlorenc : @_MDelon Morale della favola. Avesse segnato Lautaro tutto regolare e grande Inter.Segna la Lazio, bastardi che non… -