Incidente nella notte a Sant’Omobono | tre giovani feriti

(Di sabato 16 ottobre 2021). È quasi l’alba di sabato quando avviene unin piazza Mascagni a. La dinamica è ancora da definire, quello che è certo è che tre, appena ventenni, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118. Alle 4.30 circa il sinistro che ha coinvolto una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 22. Sono stati portati agli ospedali di Bergamo, Ponte San Pietro e Lecco, due di loro in codice giallo. Sul posto i carabinieri di Zogno per le verifiche del caso.

Advertising

sorrentopress : Pauroso incidente nella notte in costiera sorrentina - foto - - ilTheo : RT @sigdominic: Incidente sull'A4: nella macchina presenti Elton John, Tony, Lacazette e Odegaard. - sigdominic : Incidente sull'A4: nella macchina presenti Elton John, Tony, Lacazette e Odegaard. - infoitinterno : Nella BAT ennesimo incidente mortale sul lavoro: operaio travolto da una pala meccanica a Barletta - video - Paola11pa : @covetilhan Ho sola una piccola, minuscola paura e cioè che sono sicura che gli Eszan si riuniranno nella prossima… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nella

Il Cittadino di Monza e Brianza

L'è l'ingovernabile, rappresenta ciò che Daniele, in realtà, non è pronto a vivere. Lì comincia il suo vero ritorno a casa. Capisce che senza rientraresua dimensione, non potrà mai ...L'altroè avvenuto poco prima delle 6 sulla strada tra Squinzano e Casalabate . Il conducente del mezzo, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale. In entrambi i casi sono intervenuti ...Carmelo Vicari è morto in sella alla sua grande Yamaha rossa: aveva soltanto 26 anni ed era papà di due bellissimi bambini ...L'incidente alle 22.30 di venerdì 15 ottobre, nei pressi del vecchio ingresso autostradale. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria ...