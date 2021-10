Figliuolo: «Ho una splendida notizia per tutti gli italiani..» (Di sabato 16 ottobre 2021) Gli effetti del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro trova riscontro nei dati sulle prenotazioni dei vaccini. Ieri sono state infatti 69.000 le prime dosi, oltre diecimila in più rispetto al venerdì precedente. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l'aggiornamento di stamattina - ha superato 87,3 milioni. Figliuolo: «La campagna vaccinale un successo» «La campagna vaccinale in corso è un esempio di successo, dovuto allo sforzo corale che lo Stato Centrale, le Regioni e le Province Autonome, enti pubblici e privati, e le associazioni di volontariato hanno prodotto insieme per ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) Gli effetti del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro trova riscontro nei dati sulle prenotazioni dei vaccini. Ieri sono state infatti 69.000 le prime dosi, oltre diecimila in più rispetto al venerdì precedente. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l'aggiornamento di stamattina - ha superato 87,3 milioni.: «La campagna vaccinale un successo» «La campagna vaccinale in corso è un esempio di successo, dovuto allo sforzo corale che lo Stato Centrale, le Regioni e le Province Autonome, enti pubblici e privati, e le associazioni di volontariato hanno prodotto insieme per ...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo una Effetto green pass, ieri 69 mila prime dosi Effetto green pass, ieri 69 mila prime dosi Lo rileva la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera quota 46 milioni (85,41% della platea vaccinabile) Venerdì 15 ottobre è entrato in vigore il decreto che ...

Massimo Cacciari/ 'Obbligo green pass è forzatura tremenda, governo ipocrita' ..."Da lunedì 2 milioni lavoratori a casa" Secondo Massimo Cacciari l'obbligo di green pass è una ... "Il generale Figliuolo ci assicura che la vaccinazione va alla grande e che ci avviciniamo al 90 per ...

Vaccini, prime dosi in crescita: solo ieri sono state 69mila. Figliuolo: "Diecimila in più rispetto a una set… la Repubblica Con l'obbligo di Green pass crescono le prime dosi: venerdì sono state 69mila In crescita di oltre 10mila unità dopo l'obbligo del certificato verde. Figliuolo: "Abbiamo superato le 87,3 milioni di somministrazioni, dati importanti che ci fanno guardare con ancora più ottimismo ...

Covid e vaccini, lo staff del commissario Figliuolo visita le Scotte La staff del commissario per l’emergenza straordinaria covid-19 , diretta dal colonnello Arturo De Santi, insieme al Governatore della Toscana Eugenio Giani e dell’assessore regionale alla salute Bezz ...

