Federico Ceccarino medaglia d’argento agli Europei Juniores nel 4 senza

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – Nella straordinaria cornice del Bacino Remiero del Feldmoching di Monaco di Baviera, già teatro dei Giochi Olimpici del 1972 e del primo titolo Mondiale dei Fratelli Abbagnale nel 1981,, atleta del Circolo Posillipo, ha conquistato la, laureandosi vicecampione d’europa, nella specialità del 4insieme ad i compagni di barca Pietro Gilli (CUS Ferrara) Victor Kushnir (SC Ravenna) e Francesco Cerelli (SC Ravenna). Si tratta di una grande affermazione per, a coronamento di una stagione eccellente che lo ha visto già vincitore del titolo italiano in 2in coppia con ...

Una magica stagione per il giovane ravennate che con il suo quattro senza bissa il risultato iridato nonostante un cambio di formazione: prende infatti il posto di Andrea Distefano,... mentre nel quattro senza maschile Francesco Bardelli (SC Cerea), Victor Kushnir (SC Ravenna), (CN Posillipo) e Pietro Gilli (CUS Ferrara) chiudono secondi alle spalle della ... Un Europeo, due medaglie: questo il bottino dei canottieri ravennati alla rassegna continentale di Monaco di Baviera. Ai Campionati Europei Junior di Monaco, in Germania, l'Italia conquista sei medaglie, due ori, due argenti, due bronzi, su 12 equipaggi piazzati in finale, risultando seconda nel medagliere per Nazion ...