Domenica In: arriva il gioco telefonico «Pronto chi canta?» (Di sabato 16 ottobre 2021) Mara Venier «Pronto chi canta?». Un nuovo gioco telefonico arricchirà la scaletta di Domenica In a partire dalla puntata in onda domani, 17 ottobre. Nel programma condotto su Rai1 da Mara Venier verrà inaugurato un nuovo spazio di intrattenimento all’insegna della musica. Gli spettatori che accederanno giocheranno in diretta con l’orchestra e con un ospite musicale. Ecco di cosa si tratta. Pronto chi canta? – Come funziona il gioco telefonico di Domenica In Nel nuovo spazio – che dovrebbe intitolarsi, per l’appunto “Pronto chi canta?” – il pubblico potrà prenotarsi contattando il seguente numero telefonico 0645789090, attivo da domani. A quel punto, il meccanismo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 ottobre 2021) Mara Venier «chi?». Un nuovoarricchirà la scaletta diIn a partire dalla puntata in onda domani, 17 ottobre. Nel programma condotto su Rai1 da Mara Venier verrà inaugurato un nuovo spazio di intrattenimento all’insegna della musica. Gli spettatori che accederanno giocheranno in diretta con l’orchestra e con un ospite musicale. Ecco di cosa si tratta.chi? – Come funziona ildiIn Nel nuovo spazio – che dovrebbe intitolarsi, per l’appunto “chi?” – il pubblico potrà prenotarsi contattando il seguente numero0645789090, attivo da domani. A quel punto, il meccanismo ...

Advertising

espressione24 : Terminata l’intensa fase di preparazione, per la Rugby L’Aquila arriva domani, domenica, alle ore 15.30, l’atteso e… - Martina_Carone : RT @FrMaselli: Chi decide le elezioni, i sondaggi o i voti? In Francia si discute di questo, perché i media accusano gli istituti di opinio… - PressFutura : #In casa Messina, dopo Sullo arriva Capuano. Per lui prima sfida tra ex a Potenza domenica - infoitinterno : Previsioni meteo di domenica 17 ottobre: a Milano e in Lombardia foschie mattutine, poi arriva il sole - MilanoSpia : Previsioni meteo di domenica 17 ottobre: a Milano e in Lombardia foschie mattutine, poi arriva il sole… -