(Di sabato 16 ottobre 2021) Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Massimo Rastelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico sono stati sollevati dall’incarico anche il mister in seconda Dario Rossi, il preparatore atletico Fabio Esposito e l’allenatore dei portieri David Dei. A mister Rastelli e al suo staff il Club augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera. Powered by WPeMatico

Advertising

udine20 : COMUNICAZIONE UFFICIALE GUIDA TECNICA - - 13Andrea07 : RT @PordenoneCalcio: Comunicazione ufficiale: esonerato mister Massimo Rastelli ?? - biondo_84 : RT @PordenoneCalcio: Comunicazione ufficiale: esonerato mister Massimo Rastelli ?? - PordenoneCalcio : Comunicazione ufficiale: esonerato mister Massimo Rastelli ?? - hovis_tolaluce : RT @Lorenzo47103171: @MediasetTgcom24 Seguo costantemente la pagina ufficiale del Cremlino, è anche con impegno non ho trovato nessuna comu… -

Ultime Notizie dalla rete : COMUNICAZIONE UFFICIALE

Samp News 24

Partiamo con al CILAS, cioè ladi Inizio Lavori Asseverat a, ma creata apposta per il ...il materiale informativo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul sito. ...Prove di dialogo a parte , la sostanza non cambia: per l'ennesima volta, i No pass si ritroveranno alle 17 senza alcuna. Il livello di allerta è elevato, e la priorità è ...Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Massimo Rastelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico sono stati ...Dopo le elezioni del 3 e del 4 ottobre che hanno sancito la vittoria della lista Ora Monte Compatri, il neosindaco monticiano Francesco Ferri si prepara per il primo consiglio comunale del 21 ottobre.