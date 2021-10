Carabinieri senza green pass cacciati di notte dagli alloggi (Di sabato 16 ottobre 2021) Dalla lettura del Dpcm del 12 ottobre - ha precisato il Comando generale ai microfoni di 'TGCOM24' - , l'aspetto è indirettamente trattato allorquando è esplicitamente previsto che al personale ... Leggi su livesicilia (Di sabato 16 ottobre 2021) Dalla lettura del Dpcm del 12 ottobre - ha precisato il Comando generale ai microfoni di 'TGCOM24' - , l'aspetto è indirettamente trattato allorquando è esplicitamente previsto che al personale ...

Advertising

NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - MediasetTgcom24 : Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme #Greenpass - SkyTG24 : Il sindacato dei carabinieri: 'Colleghi senza green pass sfrattati dalle caserme' - Nicola23453287 : RT @ilcupo_m: ''Carabinieri senza Green pass cacciati dagli alloggi in caserma'': l'allarme dei sindacati - headingsouth7 : RT @stopcensura2020: Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma” -