Blanca | nuova fiction Rai | trama | cast e data d' inizio

(Di sabato 16 ottobre 2021) La, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, sta per arrivare su Rai1. Presentata alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai: ladi Rai1 Diretta da Jan Maria Michelini, regista e marito di Giusy Buscemi,è ladel primo canale della televisione di Stato. Ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, vede come protagonisti diversi volti apprezzati. Da Doc Nelle tue mani arrivano: Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri e Pierpaolo Spollon. Proveniente da Don Matteo, invece, è la protagonista, ovvero l'attrice Maria Chiara Giannetta. Nelc'è ...

Una nuovissima serie innovativa che vede protagonista Maria Chiara Giannetta con Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon