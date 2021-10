BALLANDO, MILLY CARLUCCI: ORMAI C’È UNA PARENTELA CON GLI AMICI DI BUBINO E QUINDI… (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultime prove e rifiniture per il debutto di BALLANDO con le Stelle, questa sera su Rai1. Per MILLY CARLUCCI la parola impossibile non è contemplata e scende nell’arena del sabato sera. Ha accettato la sfida ancora una volta. Non poteva mandare il VIDEO saluto ai lettori, anzi agli AMICI di BUBINOBlog, ma prima due parole sul significato della parola “impossibile” per la Signora di Rai1. Per me impossibile è una parola che non esiste. Metaforicamente e praticamente credo di non aver mai rifiutato una sfida, non mi sono mai tirata indietro neanche quando appariva, appunto, impossibile. Per me ancora oggi l’impossibile ha un’attrattiva incredibile. Prevalgono l’istinto dello sportivo e la voglia di tentare ciò che nessuno ha mai fatto. E anche se una vocina dentro di me mi dice “Ma ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultime prove e rifiniture per il debutto dicon le Stelle, questa sera su Rai1. Perla parola impossibile non è contemplata e scende nell’arena del sabato sera. Ha accettato la sfida ancora una volta. Non poteva mandare ilsaluto ai lettori, anzi aglidiBlog, ma prima due parole sul significato della parola “impossibile” per la Signora di Rai1. Per me impossibile è una parola che non esiste. Metaforicamente e praticamente credo di non aver mai rifiutato una sfida, non mi sono mai tirata indietro neanche quando appariva, appunto, impossibile. Per me ancora oggi l’impossibile ha un’attrattiva incredibile. Prevalgono l’istinto dello sportivo e la voglia di tentare ciò che nessuno ha mai fatto. E anche se una vocina dentro di me mi dice “Ma ...

