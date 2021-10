Uomini e Donne | Maria De Filippi manda via il tronista Joele | “questo trono non può andare avanti”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo giorni e giorni di attesa, la puntata diche tutti aspettavano è arrivata. Oggi infatti è stata trasmessa la famosa scena di cui tanto si parlava nelle anticipazioni, ovvero la fine deldi, il quale ha infranto il regolamento del programma ed ha costretto la padrona di casa,Dea prendere provvedimenti. In studio la conduttrice ha mostrato un filmato in cui si vedevaparlare con la corteggiatrice Ilaria: durante la conversazione, ilconsigliava alla ragazza dI aggiungere su Instagram un suo amico, cosi da poter parlare in segreto fuori dallo studio. Un comportamento non tollerato dal programma, visto che la conoscenza deve essere trasparente e deve avvenire ...

